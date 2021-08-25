С наступлением холодов хочется уюта и тепла: какая верхняя одежда будет в тренде осенью и зимой

С наступлением холодных дней всем хочется тепла и уюта. Модные дизайнеры создают на осень и зиму удобные и одновременно стильные модели врехней одежды, чтобы женщины не только чувствовали себя комфортно, но и оставались в тренде.

Итак, на какие теплые вещи следует обратить внимание в 2021 году при подготовоке к холодному сезону?

Плащи и куртки из кожи

Изделия из кожи в новом сезоне находятся на пике популярности. Кожаную верхнюю одежду легко комбинировать с другими вещами для создания повседневных луков, а также вечерних образов (на главном фото). Можно выбрать плащ или куртку как из натуральной кожи, так и из заменителя. Что касается цветовой гаммы, дизайнеры предлагают множество вариантов – в моде и базовые, и яркие оттенки.

Пальто с клетчатым принтом

Ультрамодный элемент осенне-зимнего сезона – клетчатый принт. Особенно благородно он выглядит на моделях верхней одежды. При создании осеннего образа пальто в клетку можно дополнить ботинками или высокими сапогами. Отлично смотрятся и длинные клетчатые модели, и укороченные варианты ярких оттенков.

Бомбер

Современная мода предлагает комбинировать эту куртку в спортивном стиле с коктейльными платьями, легкими юбками и брюками. Цвета и принты можно выбирать на свой вкус.

Длинное пальто

Модели длины макси выглядят невероятно элегантно. В таком пальто комфортно и уютно. Оно подойдет для создания как спортивного образа в сочетании с кроссовками, так и вечернего с сапогами ботфортами.

Пуховик

Этот стильный предмет одежды незаменим в холодное время года. В сезоне 2021/22 модельеры предлагают использовать пуховики не только в образах в стиле кэжуал, но и в вечерних луках. Современные модели – это всевозможные фасоны, сочные расцветки и роскошные принты. Особенно эффектно выглядят удлиненные пуховики, а также модели, напоминающие одеяло.

Стеганые пальто с поясом

Стеганая модель – это комбинация пальто и пуховика в одном изделии. Трендовое дополнение – это пояс, который создает женственный силуэт.

Для составления луков в уличном стиле такое пальто сочетают с грубыми ботинками. В элегантных образах следует дополнять его сапогами на каблуках. В обоих вариантах пояс будет завершающим лаконичным штрихом.

Плюшевое пальто

Очаровательное плюшевое пальто однозначно можно считать трендом 2021-2022. Эта уютная модель в стиле teddy bear должна быть в осеннем гардеробе каждой модницы. Плюшевое пальто легко комбинировать с кроссовками, ботинками и даже с обувью на каблуках.