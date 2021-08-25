НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула – Столтенберг

“Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту”, – сказал Столтенберг.

Он “подчеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации”.

Столтенберг напомнил, что главный приоритет НАТО – чтобы Афганистан больше не был платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

В НАТО допускают, что террористическая угроза может возникнуть снова. В то же время Столтенберг подчеркнул, что союзники по Альянсу “будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп”.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что “жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет”.

По итогам саммита, страны “Большой семерки” назвали условие признания легитимности новой власти в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

В Пентагоне во вторник сообщали, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 21 тыс. человек, всего – 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнеров США, а также афганцев.

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