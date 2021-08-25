 

НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула – Столтенберг

25.08.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту”, – сказал Столтенберг.

Он “подчеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации”.

Столтенберг напомнил, что главный приоритет НАТО – чтобы Афганистан больше не был платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

В НАТО допускают, что террористическая угроза может возникнуть снова. В то же время Столтенберг подчеркнул, что союзники по Альянсу “будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп”.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что “жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет”.

По итогам саммита, страны “Большой семерки” назвали условие признания легитимности новой власти в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

В Пентагоне во вторник сообщали, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 21 тыс. человек, всего – 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнеров США, а также афганцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Коломойского и Порошенко решили внести в реестр олигархов Украины

12.05 / В работе сервисов «Яндекса» зафиксирован сбой

12.03 / Кравчук объяснил почему на встрече в нормандском формате должен быть представитель США

13.08 / Экс-мэру Оренбурга вынесли приговор

25.06 / Эксперт объяснил решение Гааги преследовать лидеров Косово

27.06 / Меркель: Гибридная война и дестабилизация – модель поведения России

06.02 / Соловьев объяснил отказ Амстердама расследовать причастность Киева к делу MH17

15.09 / Американский эксперт предупредил о «ночном кошмаре» США в Арктике

18.08 / Для поиска взрывчатых веществ ученые планируют использовать саранчу

06.02 / Синоптики рассказали о погоде в столице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика