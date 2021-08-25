 

Запад создал фонд противодействия влиянию РФ на Украине

25.08.2021, 2:04, Новости дня
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США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию РФ на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон.

Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие РФ на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС.

Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.



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