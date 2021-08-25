Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане

В связи с вызывающей беспокойство ситуацией в Афганистане платежные операции в стране решено приостановить, сообщил Всемирный банк.

ВБ «глубоко обеспокоен ситуацией в Афганистане», ее «влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин». Банк собирается проконсультироваться с международным сообществом и партнерами. При этом ВБ хочет оставаться вовлеченными и сохранить «с трудом завоеванные достижения в области развития», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.