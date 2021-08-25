 

Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане

25.08.2021, 2:04, Новости дня
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В связи с вызывающей беспокойство ситуацией в Афганистане платежные операции в стране решено приостановить, сообщил Всемирный банк.

ВБ «глубоко обеспокоен ситуацией в Афганистане», ее «влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин». Банк собирается проконсультироваться с международным сообществом и партнерами. При этом ВБ хочет оставаться вовлеченными и сохранить «с трудом завоеванные достижения в области развития», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.



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