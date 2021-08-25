Ольга, Татьяна и не только: женские имена, приносящие успех и удачу

Выбирая имя для своего ребенка, родители обращают внимание не только на благозвучие и популярность, но и на его смысл. Некоторые имена обладают большой и сильной энергетикой, носящие их люди фактически обречены на жизненный успех.

Если вы выбираете имя для девочки, есть смысл обратить внимание на ряд простых, но благозвучных и популярных имен, обладательницам которых в жизни часто улыбается удача.

Елена

Это имя пользуется популярностью не одно столетие, что и неудивительно. Оно несет в себе невероятно сильную энергетику и притягивает успех словно магнит.

Смысл этого красивого имени – «сияние», «свет». Носящим его дамам присущи элегантность, женственность, жизненная мудрость и терпение. Елены пользуются успехом у мужчин и уважением у женщин.

Ольга

Смысл этого имени – «святость», однако носящие его отличаются целеустремленностью, настойчивостью, умением не пасовать перед жизненными трудностями.

Это имя притягивает жизненный успех, его обладательницы добиваются успеха в каждом деле, за которое берутся. Ценят носительницы этого имени независимость и свободу.

Татьяна

Очень красивое и древнее имя обладает приятным звучанием и наделено хорошим смыслом. Значение наречения – «основательница».

Это имя притягивает к себе удачу, его обладательницы пользуются популярностью, их любят и уважают. Женщины, так названые, необычайно обаятельны и неизменно добиваются успеха во всех своих начинаниях.

Наталья

Смысл этого имени – «благословение». Названные так девочки радуют своих родителей, дают им немало поводов для гордости. Они вырастают красивыми, эффектными и талантливыми женщинами.

Обладательницам этого имени сопутствует успех как в работе, так и в личной жизни. Им редко приходится сталкиваться с разочарованиями, они пользуются большой популярностью, их уважают и любят.

Анна

Пожалуй, это имя – одно из наиболее востребованных во всех уголках земного шара. Это и неудивительно, ведь оно обладает мощной энергетикой, буквально притягивающей к женщине удачу, благополучие, счастье и успех.

Женщины, носящие это имя, отличаются трудолюбием, склонностью к творческим занятиям, целеустремленностью. Оно придает жизненную силу, наполняет позитивной энергией и оптимизмом.

Конечно же, это далеко не полный перечень имен, обладающих благозвучием и привлекающих успех, благополучие, счастье и удачу. Но все, названные в обзоре, находятся «вне моды», они пользуются популярностью уже не одно столетие. И стоит заметить, вполне заслуженно.