Эффективные таблетки для стирки с эфирными маслами. Рецепт простой, но экономный и действенный

Таблетки для стирки представляют собой спрессованный стиральный порошок. Они удобны в применении и щадяще действуют на ткань. Однако такое средство стоит довольно дорого и не всегда встречается в продаже. Для большинства хозяек оно еще является новинкой. Однако вы можете приготовить стиральные таблетки своими руками из доступных ингредиентов. В статье мы поделимся их простым, но экономным рецептом.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие ингредиенты:

кальцинированную соду – 1,5 стакана;кастильское мыло – 1 кусок;английскую соль – пару таблеток;уксус – полстакана;ваше любимое эфирное масло – 15-20 капель.

Вам также понадобится силиконовая форма для льда с ячейками квадратной формы, пульверизатор, терка или кухонный комбайн.

Измельчаем мыло

Измельчите кастильское мыло с помощью терки. Вы также можете использовать с этой целью кухонный комбайн.

Делаем смесь для таблеток

Добавьте в измельченное мыло кальцинированную соду и английскую соль. Медленно влейте уксус. У вас должна получиться масса, напоминающая по консистенции влажный песок. При необходимости добавьте еще немного уксуса.

Хорошо перемешайте массу. Добавьте эфирное масло. Затем еще раз помешайте смесь для таблеток.

Раскладываем массу в формочки

Разложите массу по ячейкам формочки. Выровняйте поверхность будущих таблеток столовой ложкой. Смешайте в пульверизаторе равные части воды и уксуса. Обрызгайте заготовки полученной смесью.

Оставьте формочку на ночь, чтобы масса высохла. Когда таблетки будут готовы, извлеките их из формы и сложите в банку с крышкой.

Если вам не хватает формочки, то выложите оставшуюся часть массы ложкой на пергаментную бумагу. Дайте смеси высохнуть, а затем снимите таблетки с пергамента и сложите в банку.

Используем

Положите таблетки в барабан стиральной машинки. Включите необходимый режим стирки. Количество таблеток вы подбираете в зависимости от степени загрязнения вещей.

Заключение

Домашние таблетки для стирки улучшают качество жесткой воды и делают белье мягким. Они прекрасно отстирывают любые загрязнения и придают вещам приятный аромат. Это средство более мягко действует на ткань, чем магазинные таблетки из синтетических ингредиентов.