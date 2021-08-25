Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам
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…и сотрудникам правоохранительных органов.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. Трансляцию ведет ТАСС.
Кроме того, президент предложил индексировать зарплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов выше инфляции в 2022 и в 2023 годах.
Путин также напомнил про единовременную выплату в августе семьям с детьми школьного возраста: 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этой выплате президент говорил во время выступления с ежегодной речью перед Федеральным собранием.
Ранее Путин подписал указы о выплатах пенсионерам единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги на счета пенсионеров поступят уже в сентябре. Путин считает, что эта сумма поможет компенсировать то, что, по его словам, «съедается инфляцией». Выплату смогут получить и работающие пенсионеры.
Во время выступления на съезде «Единой России» президент отметил, что выплата пенсионерам по 10 тысяч рублей — это разовая мера. «Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», — сказал Путин.
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По оценкам зампредседателя фракции «Единая Россия» и председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Исаева, только на предложенные Путиным выплаты пенсионерам уйдет около 500 млрд рублей. Утверждается, что их возьмут из «дополнительных доходов бюджета».
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Источник: Новая газета
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