Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам

…и сотрудникам правоохранительных органов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. Трансляцию ведет ТАСС.

Кроме того, президент предложил индексировать зарплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов выше инфляции в 2022 и в 2023 годах.

Путин также напомнил про единовременную выплату в августе семьям с детьми школьного возраста: 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этой выплате президент говорил во время выступления с ежегодной речью перед Федеральным собранием.

Ранее Путин подписал указы о выплатах пенсионерам единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги на счета пенсионеров поступят уже в сентябре. Путин считает, что эта сумма поможет компенсировать то, что, по его словам, «съедается инфляцией». Выплату смогут получить и работающие пенсионеры.

Во время выступления на съезде «Единой России» президент отметил, что выплата пенсионерам по 10 тысяч рублей — это разовая мера. «Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», — сказал Путин.

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По оценкам зампредседателя фракции «Единая Россия» и председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Исаева, только на предложенные Путиным выплаты пенсионерам уйдет около 500 млрд рублей. Утверждается, что их возьмут из «дополнительных доходов бюджета».

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