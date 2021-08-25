Пять стран создали фонд, чтобы смягчить “дестабилизирующее влияние” РФ на юге и востоке Украины

О создании нового фонда объявила в Киеве глава МИД Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортон.

Отмечается, что таким образом пять стран “помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины”.

Фонд начнет работу в декабре этого года, ожидается, что в течение трех лет он привлечет от доноров до £35 млн.

“Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечению технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей Южной и Восточной Украины, – говорится в сообщении. – Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом”.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/4487101661310648

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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