 

Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки “Укрзалізниці” – компании подписали договор

25.08.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Договор подписали с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. На первом этапе до конца 2021 года компания поможет “Укрзалізниці” отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Эксперты компании должны определить ориентировочную потребность “Укрзалізниці” в инвестициях для обновления подвижного состава, производства собственных поездов и их закупки. Также DB разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.

“Уверены, что передача Deutsche Bahn процесса управления пассажирскими железнодорожными перевозками позволит получить максимально быстрые результаты. Подписанный сегодня контракт является первым этапом сотрудничества, и мы ожидаем, что по его результатам мы перейдем к следующему этапу уже в начале 2022 года, когда команда немецких менеджеров будет делегирована для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине”, – подчеркнул член совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

Он отметил, что тот путь, на который сейчас стала “Укрзалізниця”, Германия прошла около 10 лет назад, и теперь с радостью поделится опытом. 

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок является первым шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине. Он отметил, что в 2021 году государство впервые профинансировало пассажирские перевозки “Укрзалізниці”. 

“Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем большое строительство на “Укрзалізниці”, которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся к немецкому качеству на украинском рынке железнодорожных перевозок”, – заявил Кубраков. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4436768376371985

Контекст:

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. Он также заявил, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Екатеринбург на время Парада Победы стал снова Свердловском

02.08 / Украина занимает восьмое место в Европе по количеству заболевших COVID-19 – Ляшко

17.02 / Рада планирует узаконить деятельность частных детективов в Украине

03.10 / В Москве зафиксировали отток жителей

03.09 / ФРС США оценила ситуацию в американской экономике

25.11 / “10 лет прожиты зря”. Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил

19.11 / Обама восхищается Меркель и ожидает смены курса США при Байдене

04.04 / В Николаеве водитель Tesla наехал на патрульного – полиция

17.09 / Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от “красной линии” – Гармаш

12.12 / Коломойский давит на НАБУ в деле “ПриватБанка” – Сытник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика