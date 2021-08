Самое высокое здание в мире вновь подсветили цветами украинского флага

“Сегодня “Бурдж-Халифа” отмечает День Независимости Украины и желает украинскому народу мира и процветания”, – говорится в сообщении. На видео наложена музыка украинского гимна.

Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

“Бурдж-Халифа” – небоскреб в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) высотой 828 м, состоящий из 162 этажей. На сегодня он является самым высоким зданием планеты, отмечается на сайте небоскреба.

Его уже подсвечивали в цвета украинского флага – в 2020 году в День Независимости Украины и в 2021 году – в честь визита президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины, в этот день в 2021 году страна отметила 30-й День Независимости.

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции “Академик Вернадский” – “в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины”.

В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек.

Главным событием дня в Киеве стал военный парад на Майдане Незалежности – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”. Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

Кроме того, в Киеве состоялся речной парад на Днепре, а в Одессе – морской парад с участием кораблей НАТО.

В Киеве также прошел Марш защитников – альтернативный парад ветеранов, который проводят в День Независимости с 2019 года.

Вечером на стадионе “Олимпийский” состоялся масштабный концерт “Независимость в нашей ДНК”.

