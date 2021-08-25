 

СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

25.08.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет РФ впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», – передает ее слова ТАСС.

Дело возбуждено в связи с водной блокадой полуострова. «Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – добавила Петренко.

Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Порошенко заболел COVID-19, Фокин оказался на грани увольнения из ТКГ, “Динамо” вышло в группу Лиги чемпионов. Главное за день

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

14.02 / CBS – исторический процесс по импичменту закончился оправданием Трампа

08.10 / США заявили о попытках РФ «дестабилизировать либеральные демократии»

13.06 / “Возраст не беспокоит”. 36-летний Макацария рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной

13.08 / Акции солидарности с задержанными на протестах начались в Минске

02.04 / Суд отправил под домашний арест участника протеста под Офисом президента Билковского – его подозревают в поджоге двери ОП

10.02 / Навальный не друг для Украины, но союзник – Турчинов

27.03 / В Белоруссии отреагировали на отстранение от участия в Евровидении

02.08 / В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за отсутствия маски у пьяного пассажира. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика