 

Талибы заявили о хороших отношениях с Китаем и Россией

25.08.2021, 1:10, Новости дня
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Представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Наим утверждает, что у талибов складываются хорошие отношения с Китаем и Россией.

«Китай – соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России», – сообщил он, заверив, что талибы стремятся развивать отношений «со всеми соседними с Афганистаном» государствами.

Наим рассказал, что делегация талибов во главе с Абдулом Саламом Ханафи, «заместителем главы политического офиса Исламской Республики Афганистан (самоназвание радикалов), встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией». На встрече обсуждались «вопросы безопасности и текущая ситуация в Афганистане, а также двусторонние отношения и гуманитарная помощь китайской стороны», передает ТАСС.

Представитель политбюро талибов также заявил, что его движение остается «мишенью западных СМИ на протяжении более 20 лет, и хорошо представляет, как готовятся доклады о нарушении прав человека». Он заявил, что обвинения в адрес талибов в нарушении прав человека являются «пустыми и необоснованными».

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что исключение движения из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов.



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