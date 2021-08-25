Женские банды и «Юго-запад» — по ту сторону баррикад

Гид «Новой» по фестивалю об андеграунде и панк-культуре.

Riot Filmz Festival — второй в Москве документальный фестиваль об андеграунде и панк-культуре. Прошедший в 2019-ом «Театре.Doc»‎ двухдневный марафон привлек внимание приверженцев контркультуры. Кинопоказы, лекции, дискуссии, выставка панк-арта, живая музыка.

В программе этого года фильмы о DIYсообществах, низовой политике и разных ликах активизма, о контркультурном искусстве и дизайне, а также лекции и фемстендап.

Группа Anti-Flag. Кадр из фильма

«По ту сторону баррикад: История Anti-Flag» Джона Никса.

Тридцатилетняя одиссея одной из самых значительных политических групп, известной протестными и антимилитаристскими взглядами — рассказанная самими музыкантами и их друзьями. О становлении, взлетах, падениях. Аплодисменты на площади в Тулузе похожи на дождь. Летний ливень, отбивающий дробь вместе с барабанщиком Пэтом Тетиком до звона в ушах. Причем здесь пандемия, чувак? Надо отвлечься от карантинной депрессии, отправиться в путешествие в прошлое. К началу юношеской дружбы Пэта с гитаристом Джастином Сэйном. К их поискам классного басиста… даже если он играет не очень.

Сколько им лет? У них нет возраста. Их никогда не интересовали «обстоятельств времени». Они не изменяют себе. Кино о том, как непросто устоять, получая соблазнительные, в том числе сомнительные, предложения, сохранить лицо. Не соврать, несмотря на постоянно меняющийся политический ландшафт. О сколько их — музыкантов, в том числе талантливых – упало в бездну забвения.

Не просто и снять адекватное кино, не растеряв энергии, страсти, ответственности. Показать испытания и невзгоды, связанные с исполнением политически заряженной музыки Anti-Flag. Их разочарования от происходящего в мире рифмуются с нашими. Но они постоянно в поиске источников вдохновения, сил для протеста против несправедливости и коррупции, веяний нового американского национализма и пуританизма.

Не просто остаться верными себе, когда пластинки запрещают, а музыканты получают угрозы. Пэта Тетика скажет, что по всей видимости, они «заключили сделку с дьяволом, потратили его деньги и сказали ему отвали!». А Джастин Сэйн добавит: «Музыка меняет людей, и потом люди выходят и меняют мир».

Группа «Юго-Запад». Фото предоставлено организаторами фестиваля

«Не из бумаги. История группы «Юго-Запад»»

Начинается с эмблематичной песни «Запечатала зима окна, значит снова нам сидеть дома. Если мы наденем тёплые вещи. Можно будет погулять стаей. О-о-о, о-о-о, Выходной панк, Панк!»

… И четыре парня в подъезде допивают трехлитровую банку пива, шатаются по темным улицам. Это история рок-н-рольной панк-группы «Юго-Запад», взлетевшей на рубеже восьмидесятых и девяностых. Название приклеилось по имени рабочего бандитского района Питера.

Про то, как агония большой страны выразилась последним всплеском буйной свободы и буйной музыки. Как вспоминают «юговцы»: «Советский союз распадался и цензорами оказались только мы сами».

Репетировали в подвале дома № 105 по проспекту Стачек. Там любитель-музыкант Александр Махнач («Сантер») познакомился с Игорем Фроловым («Егорычем») и Алексеем Савиновым («Лёльсом»). ных панк-групп. Пели разное, в том числе песни Сантера, в которых буквально с натуры схватывалась и зарисовывалась жизнь вокруг: персонажи, ситуации. И фанаты, которых музыканты называли «эстетами в рабочих ботинках», были им верны. Вспоминают про концерт в знаменитом рок-клубе — ряд ментов перед сценой, сломанные кресла. Про концерт в «Юбилейном». Про приводы в милицию, драки, разгром поезда, путешествие к голландским панкам. Как пели, так пили, так жили. О некоторых темных страницах прошлого не хотят вспоминать. Странно, что все живы, никого не убили, даже не покалечили. Альбомов не осталось. Только выцветшие клипы и нестареющие хиты: «Лесные братья», «Выходной панка, «По разбитым бутылкам». До сих пор в некоторых дворах на стенах остались надписи ЮЗ.

Кадр из фильма «Женщины объединяются в банды. По следам Rote Zora»

«Женщины объединяются в банды. По следам Rote Zora»

Фильм об активистской группе из так называемой второй волны феминизма 1960-е -1980-е. Годы, года женский активизм, как крыло левого движения, был еще более решителен и радикален, чем сегодня. Группы, вознамерившиеся изменить мир, формировались под девизом: «Женщины, собирайтесь в банды!»

«Rote Zora» — немецкая повстанческая леворадикальная феминистская организация, Ее участницы выступали против сексуальной и трудовой эксплуатации женщин, репродуктивного контроля, генной инженерии, причем готовы были поджигать офисы тех, кого обвиняли. В основе фильма интервью с бывшими участницами Rote Zora, устраивавшая акции и публичные протесты против насилия, опытов стерилизации, секс-эксплуатации женщин (в том числе в странах Третьего мира). Против сексизма и жесткого патриархального устройства общества. Группа организовывала демонстрации, нападения, поджоги и даже взрывы. Активистка Кэрол Ханиш придумала лозунг «Личное — это политическое».

Феминистки «второй волны» призывали женщин осознать, что отдельные аспекты их личной жизни глубоко политизированы и являются отражением деятельности властных структур. Своё название Rote Zora взяла от имени главной героини книги классика детской литературы Курта Хельда — «Рыжая Зора и её шайка», в которой рассказывается история рыжеволосой хорватской девушки по имени Зора, возглавляющей банду сирот, борющихся с социальной несправедливостью.

Это тихий, взвешенный фильм про громкую группировку. Они искали способы гармонизировать мир… и находили рискованные и радикальные формы борьбы. Вспоминая об акциях, говорят, что у них был привкус приключения, а себя называют рядовыми «воинственного сопротивления». Но изобретая методы борьбы с насилием в итоге сами пришли к идее контр-насилия — против насильников. Замкнутый круг.

Когда само общество привычно насильственно, а у государства монополия на применение силы в самых разных сферах — люди идут на крайние меры. Феминистки «Красной Зоры» мечтали превратить страх в силу. Мечтали о глобальной солидарности женщин. Самые популярные их акции — против принудительной стерилизации женщин в странах третьего мира (в Перу в тот момент стерилизовали пример 350 тысяч женщин). И кстати тогда их услышали. Хотя подавляющее число проблем, ради которых пошли на баррикады активистки «Красной Зоры» до сих пор остаются нерешенными.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

После показов — зум-конференции с авторами фильмов

Билеты доступны по ссылке.

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