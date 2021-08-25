Мнение: Россия без нефти и газа

Читаю в Форбсе. Начало статьи: “Глобальный энергопереход обойдется российской экономике в триллионы рублей: большую часть правительство планирует финансировать за счет инвестиций и частных компаний, выяснил Forbes. Опрошенные экономисты оценивают грядущие затраты гораздо выше”.

И заголовок данного познавательного материала: “Отказ от угля и нефти обойдется России в триллионы рублей”.

Воля ваша, но я дальше эти рассуждения читать не стал. Потому что мне почему-то кажется, будто я читаю другой заголовок и начало другой статьи. Что-то типа того: Без ноги, руки и ушей путь россиян к светлому завтра станет длиннее” (Форбс).

И начало статьи: “Если отпилить у каждого из дорогих россиян оба уха, левую ногу и правую руку – им станет не так-то просто приспособиться к новой жизни. Приобретенные недостатки планируется компенсировать за счет широкого внедрения цифровизации в быт, выяснил Форбс. Однако опрошенные трансплантологи и патологоанатомы полагают, что приспособиться к новой жизни обрезанным россиянам будет не сложно, а очень сложно”.

В обоих случаях – и с газом-нефтью, и с ушами-ногами-руками, пострадавшей стороной выступает Россия и россияне, и в обоих случаях нет даже попытки поставить вопросы, вроде бы первостепенной важности: во-первых, почему, и во-вторых – зачем.

Тут все как с ковидом: колоться – надо! И никаких гвоздей. На вопрос “почему” не отвечаем.

То же и с газом-нефтью. “Отказ” – и дальше обсуждаем лишь “последствия отказа”. Хотя главная проблема – а зачем вообще отказываться. Кому это надо – россиянам? Россиянам этого не надо. Миру? Но если миру что-то надо – пусть он, наверно, заплатит нам те самые триллионы, которые Россия потеряет, плюс еще что-то сверху?

А как, собственно, может быть по-другому?

Или нас уже продали, нас не спросив? Мне понятно лишь одно: Россия без нефти и газа в лучшем случае превратится в Украину. А в наиболее вероятном – в то самое “ледяное поле, по которому бродит лихой человек”. Ныне, присно и вовеки веков.