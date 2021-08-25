 

В МИД РФ пригрозили последствиями “отдельным странам” за участие в Крымской платформе

25.08.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Захарова назвала инициативу Украины “популизмом” и “оторванным от реальности политическим спектаклем”.

“Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях”, – сказала официальный представитель МИД РФ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также предложил РФ присоединиться к инициативе украинских властей. В МИД России ответили, что Москва “не видит для себя возможности участвовать” в Крымской платформе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Луческу ушел из “Динамо” – СМИ

22.01 / Посольство РФ в Албании прокомментировало высылку дипломата

26.10 / В Луганской области задержали находившегося в розыске боевика

23.11 / Кто прошел в финал шоу “Танцы со звездами”

19.06 / В РФ стартовали продажи новых ноутбуков Huawei

31.01 / В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Навального задержали рэпера Oxxxymiron

10.03 / Защите Рудьковского отказали в отводе судьи – Катеринчук

09.01 / Глава ТПП назвал причину повышения цен на жилье в России

30.07 / Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19

20.02 / Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, так как там скучно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика