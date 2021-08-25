Хмельницкую АЭС “нарядили” в вышиванку

“В День Независимости Украины первый энергоблок Хмельницкой АЭС надел вышиванку!” – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что яркий национальный узор на первом энергоблоке видно даже в городе Нетешин Хмельницкой области, вблизи которого расположена электростанция.

“В рамках обновления фасадов энергоблоков такой орнамент будет нанесен вдоль всей купольной части”, – добавили на предприятии.

https://www.facebook.com/khnpp/posts/1974564619377460

Контекст:

Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости.

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции “Академик Вернадский” – “в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины”.

В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек.

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