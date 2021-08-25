Стена Трампа на границе с Мексикой начала разрушаться

Повреждения были заметны на участке стены между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино.

Рекордный уровень осадков в южной Аризоне вызвал наводнение. Директор некоммерческой организации Cuenca Los Ojos Хосе Мануэль Перес Канту сообщил, что в этом месте было смыто шесть шлюзовых ворот стены. Дожди буквально сорвали шлюзы с петель, говорится в сообщении.

Silver Creek near San Bernardino NWR. Monsoon storm leave gates in disrepair. #BorderWall pic.twitter.com/6F1IkNK8zo

— Kate Scott (@madreanwildlife) August 19, 2021

Tucson Sentinel отметило, что шлюзы забило мусором и песком.

Представитель пограничного патруля в городе Тусон (штат Аризона) подтвердил NBC News, что некоторые шлюзы открыли на прошлой неделе из-за наводнения в районе Дугласа.

Шлюзы оставляют открытыми летом, в это время наиболее вероятны сильные дожди и внезапные наводнения, написало издание Vice.

Контекст:

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

Когда Трамп покинул президентский пост, на стену было потрачено около $25 млрд, сообщала телерадиокомпания ВВС в феврале этого года. До вступления Трампа на должность президента США были установлены различные типы ограждений вдоль южной границы на расстоянии 654 мили (более 1 тыс. км). За время его пребывания в должности было построено 80 миль (почти 129 км) новых заграждений.

Нынешний президент США Джо Байден отменил строительство стены Трампа. Это решение приветствовал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

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