Красивая история любви Елены и Владимира Зеленских

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский стал известен задолго до того, как стал политиком. Он играл в команде КВН “Запорожье – Кривой Рог – Транзит” и в команде “95-й квартал”. В школе он был ярким и выдающимся парнем. Его будущая жена Елена тогда даже подозревать не могла, что он сделает ее первой леди Украины.

Знакомство

Владимир Зеленский и Елена Кияшко учились вместе в криворожской школе. Он был активистом и входил в состав ансамбля художественной самодеятельности. Также Зеленский занимался бальными танцами, спортом и увлекался музыкой. Владимир был одним из самых популярных учеников и не обратил внимания на скромную и тихую девочку Лену из параллельного класса. Елена тоже не могла рассчитывать на то, что Зеленский станет ее мужем.

После школы Владимир Зеленский поступил на юрфак, а Елена на строительный факультет. В институте бывшие одноклассники снова встретились и с тех пор больше не расставались. Однако это произошло не сразу. На пути к их многолетнему счастью было немало подводных камней.

Тогда Елена встречалась с другим молодым человеком, но Владимир Зеленский так уверенно за ней ухаживал, что она не смогла устоять.

В одном из интервью Владимир Зеленский признался, что не сразу нашел подход к Елене. Хоть он и пользовался вниманием прекрасного пола, с ней все было иначе. Его привлекло именно то, что девушка не подпускала к себе харизматичного и обаятельного юношу.

Брак

Поженились Владимир Зеленский и Елена только спустя восемь лет после начала отношений. В студенчестве они вместе увлеклись КВН, это стало общим интересом.

В 2003 году Владимир Зеленский и Елена Кияшко поженились. На свадьбу они пригласили 120 человек, среди которых были близкие и друзья. Мероприятие прошло в боулинг-клубе. Через год в семье Зеленского появилась на свет дочка, а еще через девять лет сын.

Политика

Жена Владимира Зеленского поддерживала его всегда и во всем. Единственное, что пошло вразрез их мнений – желание супруга пойти в политику. Но и в этом она со временем согласилась с ним.

21 января 2019 года партия “Слуга народа” выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Зеленский уверял, что в случае победы на президентских выборах станет договариваться о прекращении огня в Донбассе.