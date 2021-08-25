Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей

В РФ еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС.

По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири – на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.

Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.