 

Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана

25.08.2021, 0:14, Новости дня
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Из Афганистана запрещается вывозить доллары и исторические ценности, заявило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

В соцсетях «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание радикалов) объявлено о том, что гражданам «категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем». Талибы предупредили, что у нарушителей «будут немедленно конфискованы» доллары и исторические ценности. Сами нарушители будут «наказаны в соответствии с законом», передает ТАСС.

В понедельник талибы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан» (запрещено в России) минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США также намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ на сумму в почти полмиллиарда долларов. Washington Post сообщила, что США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана.



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