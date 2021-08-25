Посол рассказал о проблемах из-за устроенного США бардака в аэропорту Кабула

Российское посольство скоро решит вопрос с вывозом сотрудников из Афганистана, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, «из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы». Сообщалось, что «они должны скоро возобновиться», но сейчас «просто нет соответствующих гарантий». В связи с этим российская сторона «скоро решит вопрос с вывозом небольшой группы сотрудников, которые должны быть в Москве». Так, у некоторых сотрудников подошел к концу срок командировки, другие собираются в плановые отпуска, но пока не могут выехать, передает ТАСС со ссылкой на RT.