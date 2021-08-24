Внимательность, любопытство, способность мыслить абстрактно: по каким признакам можно распознать одаренного ребенка

В первые годы жизни ребенка многие родители начинают искать признаки, которые указывают на выдающиеся способности малыша в какой-либо деятельности или области.

Возможно, их ребенок бегает быстрее, чем другие, с легкостью решает сложные математические задачи. Возможно, у него хорошо развит музыкальный слух или имеются хорошие вокальные данные. Есть признаки, которые указывают на то, что ребенок одаренный, и на то, что у него гармоничное и комплексное развитие.

Признаки того, что ребенок одаренный

Высокие оценки или хорошие результаты тестирования не всегда означают, что ребенок всесторонне и гармонично развит. Несмотря на то, что нет единой формулы, которая бы помогала определить степень одаренности ребенка, исследователи в области образования и психологи говорят о том, что есть определенные признаки, указывающие на высокий потенциал у детей. К ним нужно отнести такие:

способность быстро читать, хорошо учиться и понимать различные вещи;внимательность, любознательность и склонность задавать разные вопросы;раннее развитие моторики, например, координации, равновесия и движения;способность запоминать и сохранять различную информацию;способность мыслить абстрактно, проявляя при этом изобретательность и творчество.

Кроме того, всесторонне развитый ребенок может сильно увлекаться разными интересными темами, не обращая при этом внимания на происходящие вокруг события. Еще одним признаком того, что малыш одаренный, является то, что он может легко находить радость в открытии новых для себя интересов или понимании определенных концепций. Показателем развития является раннее использование широкого словарного запаса.

Ребенок может демонстрировать родителям самостоятельность и ответственность при выполнении определенных поставленных задач. Он может рассматривать ситуации с самых разных точек зрения и при этом выбирать для себя альтернативные способы решения задач.

Как создать среду для развития талантов ребенка

Родителям нужно знать, как именно развивать потенциал у ребенка. Можно сделать так, чтобы он стал одаренным. Для этого важно четко понимать, как развить таланты у детей, не создавая при этом чрезмерного нездорового давления на них.

Согласно проведенным британскими учеными исследованиям, для правильного и гармоничного развития ребенка родители должны создать такую среду, в которой малыш сможет обучаться чему-то новому, исходя из своих предпочтений и интересов. Вот несколько способов, как это правильно сделать.

Найдите правильный подход для развития талантов ребенка

Для развития талантов ребенка очень важно учитывать его предпочтения и интересы. Например, если детям нравится наука, то посещение детских научных музеев может дать им возможность получить хороший практический и образовательный опыт. Также можно предоставить им необходимые материалы для проведения творческой игры. Например, можно дать детям картонные коробки, емкости для яиц, рулоны бумажных полотенец, можно купить им интересные конструкторы или детский микроскоп. Выбор зависит от предпочтений ребенка.

Когда отец неоднократно отмеченного премией “Грэмми” певца и автора песен Эда Ширана понял, что музыка является самым важным в жизни его сына, он начал проявлять инициативу и возить его на концерты каждую неделю, надеясь, что сын найдет свое истинное призвание в музыке.

Семья профессионального гольфиста Тони Финау не могла позволить себе тренироваться на специально оборудованном поле для гольфа. Тогда его отец приобрел клюшку для гольфа и сумку мячей, чтобы Тони Финау мог тренироваться и забрасывать мячи в лунки, сделанные в матрасе.

Окружите ребенка талантливыми единомышленниками

Развитие определенных навыков у детей происходит гораздо быстрее, когда они начинают взаимодействовать, учиться или вдохновляются другими людьми, которые обладают подобными талантами.

Небольшой городок Итен, расположенный на краю плато в Рифтовой долине Кении, является местом, где проживает много самых лучших бегунов на планете. Все это по причине того, что когда кто-то из жителей видит, что его сосед участвует в соревнованиях, бежит и побеждает, то это мотивирует на то, чтобы стать намного лучше и также выйти победителем.

Когда дети видят, что кто-то вокруг них является более талантливым и одаренным, то у них сразу же появляется мотивация на то, чтобы поднять планку еще выше и стать намного лучше этого человека.

Найти вдохновляющие ребенка примеры

Никто не в состоянии достичь истинного величия в одиночку. Чтобы удовлетворить все потребности своего ребенка в развитии и достижении поставленных целей, родителям приходится искать для них хорошего наставника. Однако при этом очень важно поговорить со своим ребенком и убедиться в том, что он находится со своим наставником на одной волне, понимает его и принимает его авторитет.

Не всегда это более старший и опытный человек. Проведенные исследования показывают, что наиболее влиятельными лицами для ребенка являются его друзья.

Очень хороший пример демонстрируют отношения между участниками группы Beatles Полом Маккартни и Джоном Ленноном. Каждый из них обеспечивал своего рода наставничество, поддержку, коучинг и воодушевление друг друга.

Они написали вместе много песен. Каждый из них помог заполнить определенные пустоты, которые были оставлены другим. Хотя оба музыканта были очень одаренными личностями, возможно, ни один из них не смог бы добиться такого большого успеха в сольной карьере.

Развивать воодушевляющие семейные ценности

Семейные ценности помогают обеспечить основу для гармоничного развития и повышения своих интеллектуальных возможностей. Проведенные британскими специалистами исследования показывают, что когда у детей есть сильное чувство поддержки и привязанности, они способны полностью раскрыть весь свой творческий потенциал и стать более гармоничными личностями.

Рассмотрим несколько основных типов ценностей, которые помогут создать наиболее благоприятную среду для развития ребенка.

Уважительные ценности

Необходимо демонстрировать своему ребенку, что вы уважаете его мнение, уникальность, мечты и идеи. Нужно постараться как можно чаще проводить время всей семьей, но также не забывать предоставлять детям достаточно свободного времени для игр.

Кроме того, важно позволять каждому члену семьи заниматься своим собственными делами, уделяя достаточно внимания личным интересам.

Рабочие ценности

Для ребенка рабочие ценности подразумевают, как именно он подходит к вопросам обучения в школе и своему образованию. Самостоятельное моделирование позитивного поведения, например, постоянное выполнения поставленных задач и достижение намеченных целей – это одни из наиболее результативных способов научить детей этим ценностям.

Кроме того, важно научить ребенка не сдаваться, если дела будут идти совсем не так, как он планировал. Ошибаться может каждый. Нужно дать понять ребенку, что его неудачи (если они возникли) – это тоже опыт, приближающий к конечной цели. Ни в коем случае нельзя ругать или высмеивать малыша, если у него что-то не получается.

Социальные ценности

Это один из основных ключей к воспитанию добрых детей, которые могут проявлять заботу о других людях и хотят улучшить общество.

Нужно поощрять и хвалить ребенка, когда он проявляет вежливость и уважение в общении, участвует в командной работе, добровольно делится полученными знаниями и навыками.