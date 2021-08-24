«Все вы — львы»

В Киеве состоялся учредительный саммит «Крымской платформы». Делегации 46 стран поддержали Украину в стремлении вернуть полуостров, присоединенный Россией.

— Как минимум 46 стран доказали, что мир не перешел в формат «каждый сам за себя», а остается на стороне права и справедливости. Благодарю вас. Все вы — львы.

В заключительном слове президента Владимира Зеленского на форуме беспрецедентного — за три десятилетия государственной независимости Украины! — масштаба прозвучало буквально все, что раздражает Кремль.

Пропагандистское мероприятие или долгосрочная акция?

«Крымская платформа» — переговорная площадка для координации действий Киева и международных партнеров для возвращения Крыма Украине. Инициатива родилась осенью 2020 года. Работа «Крымской платформы» предполагает несколько уровней: высший политический, к которому присоединятся главы иностранных государств, уровень руководителей МИДов и министерств обороны, межпарламентский уровень (в декабре прошлого года в Раде создано межфракционное объединение «Крымская платформа»), уровень неправительственных экспертов.

Платформа открыта для присоединения других стран, включая РФ.

— РФ так активно обсуждала, комментировала и реагировала, была настолько активна, что сложилось впечатление: она — участник «Крымской платформы».

Если площадка настолько интересует, мы приглашаем Россию присоединиться для исправления ее исторической трагической ошибки, — сказал Зеленский.

— В нашем совместном заявлении мы даже оставим строку для подписи представителя Российской Федерации. И эта последняя подпись будет поставлена на форуме «Крымской платформы», который пройдет в Ялте.

Ассоциация с Ялтинской конференцией выглядела слишком отчетливой, чтобы ее не заметить.

Президент подтвердил: в Киеве уже открыт офис «Крымской платформы», работающий в режиме «24/7» — для мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Каждая из стран-участниц форума определит представителя, ответственного за постоянный контакт с Офисом. Пока, правда, непонятно, каким образом правозащитникам, в том числе международным, обеспечат беспрепятственный доступ на полуостров и не станет ли сотрудничество с «Платформой» для жителей Крыма равносильно шпионажу — со всеми вытекающими последствиями.

Фото: president.gov.ua

В итоговом документе — Декларации «Крымской платформы» — зафиксировано непризнание присоединения Крыма к Российской Федерации и обязательство при необходимости рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции относительно России. Страны-участницы «Крымской платформы» выразили готовность объединиться ради безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Такая постановка вопроса — своеобразный мостик к Балто-Черноморскому союзу, военно-политической, а также экономической общности. Эта идея была популярна в Украине в конце 90-х. Сейчас, в условиях девальвации Будапештского меморандума, невнятных прогнозов относительно членства Украины в ЕС и агрессивных действий и намерений Кремля, она может обрести второе дыхание.

Кто приехал в Киев

На учредительное заседание «Платформы» приехали правительственные делегации США, всех членов Евросоюза, Австралии, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Турции, Черногории, Швеции, и Японии — девять президентов, четыре премьера, четырнадцать глав МИДов и послы соответствующих стран в Украине, плюс делегации НАТО, Совета Европы и ГУАМ. Все они поставили свои подписи под Декларацией, где, в частности, указано: «Любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться».

Участники «Крымской платформы» подтвердили в документе, что осуждают «систематические необоснованные нарушения прав человека и основных свобод, с которыми сталкиваются жители Крыма, такие как: право на мирные собрания, право на свободу выражения мнений и убеждений, религиозных свобод, ограничение возможности находить, получать и распространять информацию, а также вмешательства и запугивания, с которыми сталкиваются журналисты, правозащитники и адвокаты в своей работе, длительную милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в регионе Черного моря, <…> продолжение изменения демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения жителей РФ в Крым».

— Сейчас Крым — пороховая бочка, РФ в три раза увеличила там свое военное присутствие, и украинский курорт превратился в военную базу, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Крымской платформы». Фото: ЕРА

Он напомнил, что на территории Крыма находится более 100 политзаключенных, экспроприируется собственность, а коренной народ, крымские татары, подвергаются гонениям и репрессиям, которые выглядят как продолжение политики Сталина.

— Оккупация продолжается уже 2741 день. И никто не может быть уверенным, ни одна страна, что она не станет следующей.

Потому сегодня мы начинаем обратный отсчет времени по освобождению нашей земли, — предупредил президент Украины.

Зеленского поддержали не только аплодисментами

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм:

— Наша помощь Украине будет оставаться существенной. Мы будем оказывать поддержку Вооруженным cилам Украины, в частности поставками оборонительного вооружения, и продолжим дипломатические усилия. Мы хотим поставить Россию на ее место, добиться прекращения вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг:

— Семь лет РФ продолжает подрывать целостность и суверенитет Украины, угрожая безопасности украинских граждан. Таким образом, она угрожает безопасности всех нас из-за откровенного, наглого нарушения международного права. Мы хотим заявить о систематических нарушениях прав человека в Крыму, в том числе, крымских татар. Мы знаем, какие угрозы оккупация принесла религиозным меньшинствам, в том числе крымскотатарским, как это угрожает сохранению традиций и культуры.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг на саммите «Крымской платформе». Фото: ЕРА

Президент Финляндии Саули Ниисте:

— Мы должны возродить дух Хельсинки, принципы, которые с 1975 года регулируют отношения между государствами: суверенитет, воздержание от угрозы или использования силы, нерушимость границ и территориальная целостность. Финляндия поддерживает международные усилия по восстановлению международной целостности Украины.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер:

— Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной и призываем Россию к новым переговорам, к возобновлению государственных границ… Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу:

— Остается единственный способ: идти дипломатическим путем, но идти мощно. Я считаю, саммит открывает страницу поиска мирного длительного возвращения Крыма в Украину, потому что Крым — это Украина.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель (в центре) на форуме «Крымской платформе». Фото: president.gov.ua

Председатель Европейского совета Шарль Мишель:

— Я присутствую в Киеве, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Россией.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане:

— НАТО — вместе с Украиной, мы требуем возвращения Крыма, мы подтверждаем нашу готовность поддерживать Украину в борьбе за свободу… Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушение прав человека против всех украинцев, включая крымских татар… Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита: Украина и Грузия станут членами НАТО.

А при чем здесь какие-то львы?

Самым сильным и запоминающимся, на мой взгляд, было выступление на саммите 77-летнего Мустафы Джемилева — диссидента, который провел в советских тюрьмах 15 лет, правозащитника, лидера крымскотатарского народа, депутата Рады. Песня «1944» в исполнении победительницы Евровидения-2015 Джамалы, что прозвучала на открытии саммита и подняла участников как реквием, — и о нем, в том числе.

Выступление певицы Джамалы на открытии саммита. Фото: president.gov.ua

— Я — один из представителей коренного народа Крыма. Народа, который в войне РФ против Украины пострадал больше всего. Те, кто выжил после геноцида и депортации 1944 года, более полувека вели борьбу за свои демократические права и право вернуться на родину, что стало возможно лишь в последние годы перестройки, и особенно — после провозглашения независимости Украины, — сказал Джемилев. — И вновь этот народ оказался под властью оккупационного режима, который по многим показателям даже хуже советского. И снова этот народ вынужден покидать свою родину…

По данным лидера крымскотатарского народа, за последние семь с половиной лет из Крыма вынуждены были уехать более 30 тысяч татар,

а население «приросло» за счет 1,5 миллиона жителей России, перебравшихся туда с материка.

— ООН оказалась не в состоянии предотвратить и не сможет прекратить российскую агрессию, захват чужих территорий и международный бандитизм, пока агрессор будет иметь право вето в Совбезе, самой важной структуре ООН, — подчеркнул Джемилев. — А многие государственные деятели РФ и массовая пропаганда не устают повторять, что РФ — сильное государство, способное уничтожить весь мир, поэтому никто не смеет навязать ей какое-то решение.

Председатель, признанного в РФ экстремистским и запрещенного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев. Фото: president.gov.ua

Мустафа Джемилев процитировал интервью президента Франции американскому телевидению о том, что вторжение РФ в Украину стало возможным из-за необоснованного коллективного доверия Запада к РФ и что сейчас во взаимоотношениях с этой страной нужно определить «красные линии».

И напомнил крымскотатарскую поговорку: «Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы».

— Мы очень надеемся, что мировое сообщество поднимется на ноги, чтобы на нашей земле был триумф права, а не грубой силы, — закончил свою речь Мустафа Джемилев.

Экспромт Зеленского о львах — международных партнерах, что уже сейчас не побоялись встать рядом с Украиной, — родился тоже из приведенного афоризма.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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