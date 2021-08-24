Американцы предлагают новую технологию производства нейлона

В Соединенных Штатах ученые разработали новую технологию производства нейлона. Для того чтобы получить этот полимерный материал. Необходимо сначала произвести циклогексен, а он требует цинка в виде катализатора.

Проблема в том, что на таком производства образуется немало токсичных веществ. Кроме того, по мнению экспертов, запасы цинка на нашей планете лет через сто будут исчерпаны.

Выход ученые видят в том, чтобы заменить катализатор из цинка другими химическими элементами, расположенными недалеко в таблице Менделеева. Причем оказалось, что здесь можно выбирать между железом, медью, алюминием и другими металлами. Кстати и вредных выбросов с применением новой технологии становится значительно меньше.