 

В РФ раздадут гранты для создания искусственного интеллекта

24.08.2021, 23:34, Новости дня
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Как стало известно, в рамках проекта «Искусственный интеллект» который начал реализовываться на федеральном уровне, РФ предоставит гранты для разработчиков ИТ-продуктов. Речь идет о более масштабном проекте под названием «Цифровая экономика», отмечают эксперты.

Размер финансовой поддержки для каждой группы разработчиков будет составлять от 4,8 до 20 миллионов рублей, уточняют представители Минцифры. Также они напоминают, что Фонд содействия инновациям обеспечивает финансирование по четырем основным программам.

Деньги получат разработчики систем компьютерного зрения, распознавания и синтеза речи, а также других функций, выполнение которых невозможно без искусственного интеллекта.



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