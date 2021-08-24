 

Байден предупредил G7 об угрозах американским военным от ИГИЛ в Афганистане

24.08.2021, 23:32, Новости дня
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“Завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации с “Талибаном”, включая постоянный доступ для эвакуируемых в аэропорт. Президент попросил Пентагон и Госдепартамент разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать сроки, если в этом возникнет необходимость”, – заявили в Белом доме.

Байден также дал понять , что с каждым днем операций на местах возрастает риск для американских войск столкнуться с угрозами от террористической группировки ISIS-K (“Вилаят Хорасан”, отделение “Исламского государства”, действующее в Афганистане и в Пакистане). 

Талибы заявили, что США должны вывести войска из Афганистана до согласованной даты – 31 августа. Они пригрозили “последствиями”, если американские военнослужащие останутся дольше этого срока. В Белом доме 24 августа сообщили, что Байден сказал лидерам G7 о завершении миссии США в Кабуле “по мере достижения поставленных целей”.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало Associated Press. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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