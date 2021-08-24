Оппозиция назвала условие независимости Украины

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко по случаю 30-летия независимости Украины рассказал, при каком условии страна станет действительно независимой.

По его словам, «Украина станет действительно независимой, когда наступит мир». Он призвал «сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину». Бойко указал на «потери», понесенные страной: «Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ».

Бойко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что «Зе-команда обещала избирателям» добиться «прекращения войны, возрождения экономики, преодоления бедности», но «власть не в состоянии справиться с вызовами». «А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти», – приводит его слова ТАСС.

Он также подверг критике решение Киева «затыкать рот СМИ», а не «улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места». Бойко сказал, что «это тупиковый путь». По его словам, страна, «в которой идет война, растет бедность и процветает цензура» не может «чувствовать себя независимой и свободной державой».

Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Напомним, Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых «Ростелеком» и газета «Московский комсомолец». Кроме того, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.