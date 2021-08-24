 

США начали выводить войска из аэропорта Кабула

24.08.2021, 23:20, Новости дня
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Американский воинский контингент в аэропорту Кабула сокращается, сообщили в Белом доме.

Представитель администрации президента США Джо Байдена не указал, какое именно число военных уже покинуло аэропорт, но сказал, что в аэропорту «сегодня их меньше», чем днем ранее. Пентагон сообщал, что к концу прошлой недели там было 5,8 тыс. военных США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

При этом New York Times пишет, что вывод войск начнется ближе к концу недели. Хотя датой окончания эвакуации указывалось 31 августа, вывод военных необходимо начать раньше, чтобы успеть завершить его в срок.

США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, передает РИА «Новости».

Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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