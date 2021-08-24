 

Конгрессмены США проголосовали за бюджетные предложения на 3,5 трлн долларов

24.08.2021, 23:20, Новости дня
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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет бюджетных предложений на 3,5 трлн долларов, сообщают информационные агентства.

За предложения на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) проголосовали 220 членов Палаты представителей, 212 выступили против. Пакет не получил поддержки ни от одного из конгрессменов-республиканцев. Предложения включают в себя налоговые послабления для производителей, использующих чистые источники энергии, облегчение доступа к высшему образованию, рост расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды, передает ТАСС.

Кроме того, инфраструктурный план на 1,2 трлн долларов, уже принятый Сенатом, прошел процедурное голосование, но еще не принят окончательно. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала, чтобы оба законопроекта приняли совместно, ей возражала группа умеренных демократов, передает РИА «Новости».



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