Игривые прически в стиле бохо, которые всегда напоминают о лете (фото)

Стиль бохо — это отсылка к шестидесятым и семидесятым годам прошлого века, когда на волне популярности были хиппи. Это свободолюбивые люди, которые в одежде ценили комфорт. И весь их имидж выражал дух приключений и авантюризма наравне с расслабленностью.

Особенности прически

Сегодня прически в стиле бохо — это укладки с применением различных аксессуаров. Это могут быть косынки, банданы, яркие цветные перья в волосах, блестки, жемчуг, цветы. Главная особенность заключается в том, чтобы прическа не выглядела строгой. Здесь не нужно укладывать волосинку к волосинке. Нужен творческий беспорядок на голове для создания озорного образа.

Можно оставить волосы распущенными, но тогда потребуется выделить бохо с помощью акцентных аксессуаров. Речь идет о браслетах, фенечках, холщовых или плетеных сумках, солнцезащитных очках, бижутерии и т. д.

С банданой

Можно распустить волосы и вокруг лба повязать бандану или косынку. Зафиксируйте ткань по росту волос, чтобы локоны не падали на лицо. Если у вас густая и пышная шевелюра, то имеет смысл зафиксировать волосы сзади в пучок или подколоть заколкой.

Очень романтичный образ получается в том случае, если на волосах есть легкая волна.

Вы также можете собрать волосы сзади в низкий хвост, но зафиксировать их не резинкой или заколкой, а косынкой или банданой.

Косички

Любое плетение — это стиль бохо. И если вы освоите технику плетения косичек, то точно будете в тренде.

И совершенно не важно количество косичек и место их расположения. Это могут быть две косички по бокам, а может быть одна в височной части.

А еще можно сделать «ленивые косы». Еще их называют пузырчатыми. Это упрощенный вариант прически, когда не надо ничего плести. Нужно просто сделать высокий хвост и зафиксировать резинки на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем немного приспустить локоны, растянув их пальцами вправо и влево.

Пучок

Что может быть лучше такой прически летом в жаркую погоду? Она удобна тем, что локоны зафиксированы туго сверху с помощью резинки для волос. Если вы хотите полностью соответствовать стилю бохо, тогда сделайте два пучка по бокам.

Такая укладка подойдет обладательницам длинных волос. Чтобы прическа не распадалась, зафиксируйте пучки невидимками.

Мальвинка

Еще один вариант для длинноволосых девушек. Возьмите волосы с макушки и височной зоны, зафиксируйте их сверху с помощью резинки или невидимок.

Нижние локоны пусть красиво ниспадают на плечи. А если из пучка выбьются несколько прядок, это не страшно и не критично. Напротив, именно так и должно быть в стиле бохо.

Пляжные волны

Самый простой вариант укладки, причем на любые волосы, разной длины. Вам нужно создать волны с помощью разогретой плойки или утюжка. Результат можете зафиксировать стайлинговым средством. Чтобы был точный отсыл к стилю бохо, выбирайте туники с этническим принтом.

Из уместных аксессуаров также можно выделить плетеные сумки-корзины или тканевые сумки-мешочки (как у почтальонов). Завершат эффектный образ несколько браслетов и колец на руках. И хорошо, если в наличии будут крупные акцентные серьги.