 

В РФ создан робот для работы на нефтяных платформах

24.08.2021, 22:40, Новости дня
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Работа на нефтяных платформах не только тяжела, но и опасна. Для того чтобы облегчить труд людей, в РФ создали специального робота, который займется обследованием состояния всего сооружения, а также различных механизмов и приспособлений. Многие из них находятся в труднодоступных местах.

По словам разработчиком, новый робот может перемещаться как в воздушной, так и в водной среде. При этом свои задачи он выполняет наилучшим образом. А сотрудники нефтяных платформ могут избавить себя от рисков, связанных с подъемом на большую высоту или погружением в морские глубины.

Такой же робот может использоваться для обследования крупных морских судов. Полученная информация позволит вовремя делать профилактические и ремонтные работы.



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