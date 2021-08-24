В РФ создан робот для работы на нефтяных платформах

Работа на нефтяных платформах не только тяжела, но и опасна. Для того чтобы облегчить труд людей, в РФ создали специального робота, который займется обследованием состояния всего сооружения, а также различных механизмов и приспособлений. Многие из них находятся в труднодоступных местах.

По словам разработчиком, новый робот может перемещаться как в воздушной, так и в водной среде. При этом свои задачи он выполняет наилучшим образом. А сотрудники нефтяных платформ могут избавить себя от рисков, связанных с подъемом на большую высоту или погружением в морские глубины.

Такой же робот может использоваться для обследования крупных морских судов. Полученная информация позволит вовремя делать профилактические и ремонтные работы.