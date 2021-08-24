Американская компания Honeywell нашла способ продлить полет дрона в три раза

Уникальную разработку для беспилотных летательных аппаратов малого класса представила американская компания Honeywell. Инженеры предлагают использовать комплекс оборудования Honeywell, который позволяет в три раза увеличить дальность полета и время пребывания в воздухе.

Современные малые дроны питаются от аккумуляторов. Разумеется, ресурс энергии ограничен, поскольку на малый по весу аппарат невозможно установить тяжелую батарею. Вместо этого инженеры предлагают использовать портативные топливные элементы.

Кроме того, в комплекс оборудования входят радар, прибор для спутниковой связи и другие приборы, которые улучшают управляемость БПЛА. Напомним, что аккумуляторные портативные дроны могут продержаться в воздухе в среднем 30-40 минут.