“Просто чуть устала”. Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове

Сначала она показала видео, как в концертном костюме и в макияже готовится к выходу на концерт в Харькове, а спустя два часа – как сидит в футболке без макияжа и плачет.

“Все хорошо, просто чуть устала”, – подписала видео 34-летняя певица.

Харьков – предпоследний город, в котором Каменских выступила в рамках своего августовского гастрольного тура. 24 августа она вышла на сцену в Могилеве-Подольском.

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Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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