“Мы будем стоять рядом”. Байден, Штайнмайер и другие лидеры стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Глава Белого дома Джо Байден отметил в письме, что “сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу” – от “решительных воинов”, которые обороняют страну от агрессии РФ, до реформаторов во власти и гражданском обществе, борющихся с коррупцией.

Байден заверил в нерушимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях в отношении евроатлантических стремлений. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, способствующие искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе”, – подчеркнул американский президент, добавив, что связи между США и Украиной “крепки как никогда”.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в письме заявил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Берлина в преодолении вызовов, с которыми сталкивается.

“Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке”, – написал Штайнмайер.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в приветственном письме напомнил, что его страна была одной из первых, признавших независимость Украины.

Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении выразила надежду, что “после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения” чтобы “стремиться к лучшему будущему”.

Украину со знаменательным юбилеем поздравили также премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, король Швеции Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Кении Ухуру Кениатта, президент Ливана Мишель Аун, президент Бенина Патрис Талон, капитаны-регенты Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Страну поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравления поступили от представителей Евросоюза и входящих в него стран, а также Грузии, Северной Македонии и других государств.

Украину также поздравил называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, он пожелал народу Украины “мира, успехов и процветания”.

Россия и Украина не поздравляют друг друга с момента начала российской агрессии на Донбассе. “Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам… не осуществляется сейчас, к сожалению”, – цитировал пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова “Интерфакс” в 2020 году.

Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции “Академик Вернадский” – “в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины”.

Зеленский произнес приветственную речь. На Майдане Незалежности состоялся парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику, парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”. Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

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