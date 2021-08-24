В ООН заявили о свидетельствах казни гражданских и бывших афганских военных боевиками “Талибана”

“Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека во многих районах, находящихся под контролем талибов. Это казни мирных жителей и бывших афганских военнослужащих национальных сил безопасности, ограничения прав женщин, включая их право на свободное передвижение и право девочек посещать школы, вербовка детей-солдат, и подавление мирных протестов и выражения несогласия”, – заявила Бачелет.

В отчете Миссии ООН по содействию Афганистану о защите гражданского населения за период с 1 января по 30 июня 2021 года говорится об указано увеличении числа жертв среди гражданского населения почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

“Несомненно, эти потери еще больше увеличились в июле и августе”, – отметила верховный комиссар.

По ее словам, многие люди опасаются репрессий со стороны талибов против тех, кто работает с правительством или международным сообществом. Опасение вызывает положение женщин, журналистов и нового поколения лидеров гражданского общества.

“Этнические и религиозные меньшинства в Афганистане подвергаются риску насилия и репрессий, учитывая предыдущие случаи серьезных нарушений при правлении “Талибана” и сообщения об убийствах и целенаправленных нападениях в последние месяцы”, – заключила Бачелет.

Критически о ситуации в Афганистане на сессии высказался представитель Китая, пишет Reuters. Представитель страны в ООН Чэнь Сю заявил, что армия США и вооруженные силы других партнеров по коалиции должны быть привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения прав их вооруженными силами в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало Associated Press. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

23 августа “Талибан” пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.

—