Инфекционисты рассказали об опасных последствиях купания в фонтанах

Российские инфекционисты рассказали об опасных последствиях купания в уличных фонтанах. Из-за того, что патогены могут попасть через рот и нос прямиком в мозг, даже после одной попытки охладится в них могут иметь последствия на всю жизнь.

Многие летом пытаются спастись от зноя, купаясь в летних фонтанах на улицах и площадях. Однако такие развлечения могут иметь серьезные последствия для здоровья. По словам инфекциониста, кандидата медицинских наук Ильи Акинфиева и бывшего главного инфекциониста столицы Николая Малышева, причиной этого являются вирусы и бактерии. Из-за теплой температуры воды они размножаются в ней и могут заразить даже при недолгом контакте.

В первую очередь, после купания в фонтане может развиться конъюктивит, при котором воспаляется слизистая оболочка глаза. Также легко подхватить в такой ситуации пищевое отравление вследствие попадания микробов в рот или нос. Только одно купание в фонтане может привести к госпитализации с серьезным расстройством органом и систем.

Причем риск заражения не уменьшается даже в фонтанах с циркуляцией, так как она не подвергается необходимой регулярной очистке или сливу. Поэтому в них могут обитать множество паразитов, вызывающих инвазии, грибковые заболевания и другие опасные недуги, которые могут иметь последствия на всю жизнь. Ведь патогенные микроорганизмы способны попасть через носоглотку даже прямиком в мозг.

Источник: ura.news