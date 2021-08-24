В России представлен бронеавтомобиль на базе «КамАЗ 5350»

В РФ представлен публике бронеавтомобиль на базе «КамАЗ 5350». Новинка была показана в рамках форума «Армия-2121».

«Сердцем» бронеавтомобиля стал двигатель КАМАЗ-740.30–260. Что касается показателя максимальной массы снаряженного автомобиля, то он не превышает 14 370 килограммов. Колесная формула у представленной бронированной машины 6×6, а дорожный просвет составляет 390 мм.

Стоит отметить, что в текущем году форум «Армия-2021» стартовал 22 августа, а завершится выставка 28 числа.

Источник: voennoedelo.com