 

«Будто ураган или торнадо» — NBC о последствиях наводнения в Теннесси

24.08.2021, 22:32, Новости дня
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После рекордного количества осадков, выпавших в штате Теннеси в минувшие выходные, центр города Вейверли был полностью разрушен, пишет NBC. По словам корреспондента канала, в городе и его окрестностях погиб 21 человек, а около 40 числятся пропавшими без вести. Местные жители утверждают, что не видели ничего подобного за всю свою жизнь.

Элисон, я рад быть на связи с вами из центра Вейверли, где я сейчас нахожусь. Это поселение расположено примерно в полутора часах езды от Нэшвилла. Ещё неделю назад здесь всё было спокойно, а теперь город выглядит так, будто сквозь него прошло торнадо или ураган. Вот здесь асфальт не просто деформировался, а был выломан. На месте, где я стою, образовалась огромная дыра, а на другой стороне ручья — который сейчас снова вернулся к спокойному течению, а в выходные бушевал и поднялся до уровня входа в жилища — можно увидеть дома, снятые со своих фундаментов, Элисон. Контейнеры, автомобили, бассейны — всё это плыло по улицам. Вот как силён был поток воды после выпадения 17 дюймов (около 43 см — прим. ИноТВ) осадков в виде дождя. Это исторический рекорд — больше, чем в 1982 году, когда за сутки в Теннеси выпало 13,6 дюймов осадков. На данный момент подтверждена 21 смерть, 20 из них в Вейверли и одна в округе. Однако, Элисон, этот процесс всё ещё продолжается. До сих пор около 40 человек числятся пропавшими без вести. Мы поговорили с одной женщиной, Патрицией Уилшер, которая жила через дорогу отсюда. Ей шестьдесят девять лет и она была в ужасе — думала, что не переживёт этот день. Вот, что она рассказала.

ПАТРИЦИЯ УИЛШЕР, жительница Вейверли: Я никогда в жизни ничего подобного не видела. Я только и думала: «Как же мне отсюда выбраться?». И вдруг кто-то постучал в мою дверь. Он увидел, как я выглядывала в окно гостиной, пытаясь понять, что происходит. Он взял меня на руки, вытащил из инвалидного кресла и отвёз в больницу в целях безопасности.

Жёлтый крест за моей спиной означает, что этот дом был осмотрен и внутри сейчас никого нет. Но, Элисон, здесь осталось ещё множество семей, которые до сих пор живут в страхе за своих близких. Среди них отец, пытавшийся спасти своего двухлетнего приёмного сына — безуспешно. Поток воды нёсся вперёд, он был в лодке, его жена сумела схватить четверых из их детей. Одна из них, Хелен, всё ещё не найдена. Новые подробности этой истории мы расскажем в вечернем выпуске новостей NBC. Это были последние новости из Вейверли. Слово вам, Элисон.



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