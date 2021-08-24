В мире: Украинская коррупция добралась до Афганистана

Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны?

Украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана, и который, по словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, неизвестные захватили в Кабуле, на самом деле был арендован богачам для бегства в Иран. Как пишет Telegram-канал «Темный Рыцарь», принадлежащий минобороны Украины борт «арендовали» местные афганские богачи и с семьями отправились на нем в Иран.

Источники издания «Страна.UA» в авиационных кругах подтвердили эту информацию. По их словам, самолет «зафрахтовали» богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. Более того, большая часть так называемых «афганских беженцев», которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места мимо «официальной кассы».

Во вторник Енин сообщал, что на прошлой неделе украинский самолет в Афганистане якобы захватили неизвестные, а 24 августа вывезли на нем других пассажиров в Иран. «Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», – рассказал дипломат.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг эту информацию. «Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», – сообщил Николенко.

По его словам, все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Дипломат добавил, что украинский МИД остается на связи с украинцами, находящимися в Афганистане, и прорабатывает безопасные пути их эвакуации.

Слова Енина об угоне дипломат он объяснил беспрецедентным уровнем трудностей, с которыми приходиться сталкиваться украинским дипломатам, чтобы эвакуировать своих земляков. «Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть Афганистан», – добавил представитель МИД Украины.

Представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш также опроверг факт угона украинского самолета, пишет Anadolu. «Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда и приземлился в аэропорту Киева в 21:50», – отметил он.

В экспертной среде уверены, что использование украинской авиации для перевоза богачей согласовывалось на уровне правительств этих стран. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов пояснил, что подобные авиаперевозки, да и любые авиаперелеты производятся только на основании государственных договоренностей. В них оговариваются маршруты, скорость, высота полета, тип самолета, его грузоподъемность, точки прилета, какие категории граждан будут эвакуированы, например, женщины, дети, дипломатические сотрудники и так далее.

«Полет в Иран также выполнялся на основании межправительственных соглашений между афганскими и иранскими правительствами, – отметил Смирнов. – Без согласования ни одно воздушное судно не имеет права пересекать границу.

Если полет не согласован – самолет будет принудительно посажен или сбит».

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров также исключает возможность пилотов самостоятельно организовать полет в Иран. В противном случае им «снесут голову». «Самолет просто сбили бы при перелете через границу Ирана. Мало ли, может, там террористы летят. На такой полет должны быть получены все необходимые разрешения. Только после этого предоставляется воздушный коридор. Скрыть такой полет невозможно», – подчеркнул Гусаров.

Собеседник добавил, что информация о якобы вознаграждении пилотов золотом и драгоценностями – некая шутка. «Может быть, экипаж как-то отблагодарили, но без участия своего начальства они явно не могли выполнить такой полет. Конечно, всякое бывало в истории авиации и даже полные салоны денег перевозили, но в данном случае я исключаю самостоятельность в действиях экипажа», – подчеркнул Гусаров.

«Да, в Афганистане до сих пор нет нового правительства, в стране творится хаос, но все равно кто-то должен был согласовать этот полет. Возможно, талибы (члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан») согласовали полет с Ираном по своим каналам», – предполагает в свою очередь Смирнов.

«И, поверьте, с пилотами никто никогда о подобном не договаривается и не подписывает никаких документов. Здесь все делают соответствующие представители государств. Если за перелет в Иран брали золото и драгоценные камни, то они осели в карманах менеджеров или чиновников. Пилоты не занимаются такой «партизанщиной», а организаоторы подобных перелетов – подлецы и предатели», – заверил Смирнов.

Политолог и публицист Владимир Корнилов предположил, что со стороны Украины за организацией «драгоценного» перелета стояло Минобороны. «Видимо, проблема возникла исключительно в том, что богачи не занесли денег в МИД Украины. Соответственно, дипломаты просто сдали эту сделку. А когда вопрос начали решать и с ними – все пошли на попятную из-за шума и резонанса, – допускает Корнилов. – Енин, как говорят в народе, «просто спалил контору».

Что касается прошлых неудач украинских властей по эвакуации граждан из других горячих точек, то публицист назвал это признаком «прогнившей системы и некомпетентности чиновников». «Вспомните, как вывозили украинцев из Непала, туда послали самолет, который там и застрял. И таких случаев можно припомнить огромное множество», – уверен эксперт.

Напомним, весной 2015 года неудачная спасательная операция украинцев после землетрясения в Непале вызвала большой резонанс в обществе. Самолет Минобороны по дороге туда и обратно ломался неоднократно. В результате путь из Киева в Катманду через Дели занял пять дней. Обратная дорога – через Дели и Баку – тоже оказалась непростой и заняла два дня.

Тогдашний глава государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зарян Шкиряк даже получил кличку – «Непальский». А все его усилия по спасению соотечественников описывали звонкой фразой «полный Шкиряк». Также схожие ситуации случались с украинцами разных в горячих точках на территории стран Ближнего Востока. Причем в отдельных случаях граждан Украины спасали силами МЧС России.

А зимой прошлого года у санатория в поселке Новые Санжары Полтавской области произошли столкновения полиции и митингующих, выступавших против размещения там эвакуированных из Китая украинцев. Конфликт был вызван опасениями местных жителей по поводу распространения коронавирусной инфекции. По пути следования колонны автобусов ее забрасывали камнями, палками и бутылками. А на въезде на территорию санатория образовались огненные баррикады.

«Украина как государство перманентно не справляется с эвакуацией своих граждан. Подобное наблюдалось как до событий 2014 года, когда, например, МЧС РФ спасало украинцев в Сирии, так и после. Но в случае с Афганистаном мы, судя по всему, видим циничный пример коррупционных действий украинских чиновников. Это негативно скажется на репутации страны», – отмечает Корнилов.

Что касается цинизма, то ранее о нем высказывался и президент Украины Владимир Зеленский. В одном из интервью он признался, что больше всего в работе на посту главы государства его удивляет повсеместный цинизм. По его словам, «некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения». Видимо, история с «драгоценным» перелетом из Афганистана в Иран – как раз тот случай.

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