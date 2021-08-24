 

Байден заявил G7 о росте угрозы для военных США со стороны ИГ в Афганистане

24.08.2021, 22:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Афганистане растет уровень угрозы для американских сил со стороны террористической организации «Исламское государство», сообщил президент США Джо Байден на саммите G7.

Как указывается в заявлении Белого дома, Байден «ясно дал понять, что с каждым днем проведения операции» силы США «сталкиваются с дополнительной опасностью» со стороны «ИГ-Хорасан». Также Байден сказал, что «завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации» с движением «Талибан» (запрещено в России). В частности, это касается вопроса «предоставления доступа эвакуируемым в аэропорт», передает ТАСС.

Байден «попросил Пентагон и госдепартамент составить планы на случай изменения сроков, если это станет необходимым», передает РИА «Новости».

Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Синоптик назвал июль в Москве третьим в истории по температуре

01.08 / Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19

25.06 / Пушков указал на манипуляцию фактами в атаке Трампа на Германию

04.07 / В Португалии за сутки подтвердили самое большое количество случаев COVID-19 с февраля

01.04 / Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет

19.02 / Компания Ford изменила экстерьер нового спорткара Mustang Mach 1

29.10 / Нардепы от “Слуги народа” публично поссорились: Шевченко назвал Безгина “Безмозглым” и послал на х…й, Безгин Шевченко – “ватным клоуном”

26.06 / Глава Минздрава сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

03.07 / Путин подписал указ о поправках в конституцию. 4 июля сроки его правления обнулятся

19.07 / Slavia об отношениях с Dzidzio после расставания: Обламывает крылья. Чувствую определенное давление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика