Байден заявил G7 о росте угрозы для военных США со стороны ИГ в Афганистане

В Афганистане растет уровень угрозы для американских сил со стороны террористической организации «Исламское государство», сообщил президент США Джо Байден на саммите G7.

Как указывается в заявлении Белого дома, Байден «ясно дал понять, что с каждым днем проведения операции» силы США «сталкиваются с дополнительной опасностью» со стороны «ИГ-Хорасан». Также Байден сказал, что «завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации» с движением «Талибан» (запрещено в России). В частности, это касается вопроса «предоставления доступа эвакуируемым в аэропорт», передает ТАСС.

Байден «попросил Пентагон и госдепартамент составить планы на случай изменения сроков, если это станет необходимым», передает РИА «Новости».

Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.