Мнение: Темы нет.

Скабеева, это конечно особый пациент в пропагандонской дурке. Говорят, когда укры пробили дно, то обнаружили там Скабееву…

А вообще, после ее вот этой рефлексии, хочу чтобы хохловояки проприкричали эту кричалку непосредственно на параде своем. Вот прям интересно посмотреть, что же им за это будет.

На самом деле речь там не про Скабееву и Ко.

Речь на самом деле о более важном – расстановке приоритетов.

Вот тут у нас на протяжении 7,5 лет убийство русских и советских людей, женщин, стариков, детей, репрессии по национальному, языковом и политическому признакам, а параллельно с этим торговля на крови.

Но поговорим мы о переименовании улиц, памятниках или о дебильных кричалках. За которые мы требуем исполнителей наказать. Ведь оскорбили Первое Лицо!!

А то, что исполнители – бойцы ВСУ с руками по локти в крови русских – мы об этом смолчим.

Как такое называется у профессионалов – «переключение внимания на негодный объект».

Эмоционируйте граждане, реагируйте на картинку и примитивный раздражитель!

Главное не задумывайтесь о причинах и следствиях. И интересах.

Скабееву прям страшно слушать.

Как она решительно заявила, что конец отношениям, и последствия будут лишь после кричалки «Путин хуйло!» от ВСУ на подготовке к параду. Прям как отрезала: «Отношениям — х-х-х-х-хана!».

А нормальные украинцы-то думали, что конец отношениям должен был настать после майдауна. Ну или после 2 мая в Одессе. Или после всего того мрака на Донбассе, где сто тысяч народу уже восьмой год живут под обстрелами тяжелой артиллерии нацистского Сало-рейха. Но нет — только после кричалки!

Ну, а если найдут кричавших, то по-прежнему будет — «Жму руку! — Обнимаю!»

Оленька, тебе самой не смешно…, нет, ей никогда не смешно, деньги в кассе при выдаче зарплат и Совесть, это разные понятия.

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