Мнение: В аэропорту Кабула угнали украинский самолет



В аэропорту Кабула угнали украинский самолет

Замглавы МИД Украины: в Афганистане угнали самолет, который должен был вывезти украинцев

Украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан страны из Афганистана, на прошлой неделе похитили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Все следующие попытки вывезти граждан Украины из захваченной талибами (участники террористического движения «Талибан», запрещенного в РФ) страны в минувший вторник также не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Он (самолет.— “Ъ”) вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев»,— сказал господин Енин в эфире украинского «Громадське радио». Дипломат не уточнил, как завершился инцидент.

Вечером 23 августа третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину. На его борту находились 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

Многие страны проводят эвакуацию из Афганистана после смены власти. Из-за этого в первые дни захвата Кабула талибами произошла давка, известно, что в аэропорту и его окрестностях погибло не менее 20 человек. Джо Байден утверждал, что эвакуация из Афганистана — это крупнейший воздушный мост в истории.

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Позднее, МИД Украины сам себя дезавуировал.

«Захваченных украинских самолётов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолёте», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал он агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, все самолёты, привлечённые для эвакуации украинцев из Афганистана, безопасно вернулись в страну. Он напомнил, что всего состоялось три эвакуационных рейса.

Как пояснил Николенко, замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил в целом о беспрецедентном уровне трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать граждан.

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Сами заявили, сами себя опровергли, а виноваты в СМИ. По всей видимости не могли установить, где находится самолет.

А потом еще некоторые удивляются застрявшим в Афганистане украинским наемникам. Тут даже в аэропорту Кабула набитом НАТОвскими военными не могут разобраться, что происходит с самолетом. Действуя в обозе у США и НАТО в Афганистане, Украина также получает свою небольшую часть от общего позорища, которое продолжается уже более недели и будет продолжаться как минимум до 31 августа.

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