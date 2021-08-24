Мнение: Карта лесных пожаров, рост лесов и экспорт российского ламината

1. Карта пожаров в мире, охватывающая период с 19 июля по 17 августа. Как видно, по сравнению с какой-нибудь Бразилией, Конго или даже США, с пожарами в России дела обстоят неплохо. Леса горят везде, где их много, но у нас они охватывают сравнительно небольшую долю территории.

Кроме того, пожар пожару рознь – большинство лесных пожаров по своим последствиям относительно безобидны. Комментарий от коллеги genby:

https://genby.livejournal.com/940596.html

Действительно, лесные сибирские пожары выглядят совершенно не так, как представляют себе русофобы. На 99% это сгоревшая трава или лесная подложка. Дыма, конечно, от неё много. Причём наполовину этот дым от тушильщиков пожаров, устраивающих встречный пал.

Несмотря на ежегодные пожары в Грецию величиной, в прошлом году Гринпис насчитал 28 млн гектар, площадь российских лесов все время растёт. Но ежегодно (2019, 2020, 2021), нам сообщают о каких то рекордах, до тех пор, пока где то не разгорится настоящий пожар, как в Австралии в прошлом году, только тогда русофобы замолкают.

На самом деле пожаров в России относительно территории значительно меньше, чем во многих других странах, я уж молчу об обжитых территориях.

Украина в таких пожарах выгорает ежегодно на 100%. Да что там Украина, Бразилия выгорает ежегодно.

Сравните площадь пожаров в Бразилии и России за последний месяц на верхней картинке. Кто то слышал о украинских или бразильских пожарах? Нет, но несколько красных точек в Сибири где никто не живет, русофобы способны обсуждать месяцами. «Планета задыхается, дым от пожаров в Сибири достиг Северного полюса». Наверно, несколько миллиардов людей там задохнулось.

2. Масштабы лесных пожаров в России далеки от катастрофы, но их число и вправду выросло за последние годы. Тем не менее, общая биомасса лесов в стране уверенно растёт. Почему так происходит, объясняет автор Александр Березин на портале «Голая наука»:

https://naked-science.ru/article/nakedscience/wildfire

Получается, за 1988-2014 годы чистый прирост (без учета умирающих деревьев) биомассы лесов в России превышал три тонны на душу населения ежегодно.

Впрочем, для наших регулярных читателей в этом ничего удивительного нет. Мы не раз писали: антропогенные выбросы углекислого газа запустили на планете мощнейший процесс глобального озеленения, равного которому на Земле не было как минимум 54 тысячи лет. И, возможно, пару миллионов лет. Нынешнее зарастание планеты наземными растениями идет необычайно быстро. Еще в 1900 году зеленая биомасса суши была на 23,7% меньше, чем сегодня. Причем процесс идет с ускорением: после 2000 года зеленая биомасса увеличивается на 1,2% в год.

Причины те же, что и роста урожайности в сельском хозяйстве от выбросов углекислого газа: растения питаются СО2 из воздуха. Чем его больше, тем больше у них еды. И, как показали специальные научные работы, эффект не исчезает со временем. <…>

Вдвойне верно это для лесов российских. Как известно, их биомасса на единицу площади с продвижением на север убывает: в холодной среде им сложнее расти. Быстрый подъём температур позволяет тайге и поднимать биомассу на гектар, и продвигаться все севернее в бывшую тундру. Собственно, в этом нет ничего нового: четыре-девять тысяч лет назад, в голоценовый климатический оптимум, нынешней тундры не существовало, а ее место было занято лесами (и пни от них в российской тундре можно найти до сих пор). Сегодняшнее потепление просто возвращает леса туда, откуда их когда-то выдавил холод.

Основная площадь лесных пожаров в нашей стране относится к северным, таежным лесам. Как раз тем самым, где меньше всего населения, где меньше жгут костры, и где шансы антропогенного возгорания меньше всего. Есть ли здесь долговременное учащение пожаров — вопрос очень сложный. 200 лет назад никакого мониторинга со спутников не было, да и с плотной заселенностью были проблемы. Пиковые пожары 1915 года однозначно были крупнее любого пожара XXI века, но вот относительно средней площади пожаров в год полного понимания нет. <…>

Глобальное озеленение конкретно для России — в отличие от, например, Бразилии или Африки — означает рост частоты пожаров по естественным причинам. Основная часть наших лесов требует огня, без его волн они не смогут нормально жить. Мы должны быть готовыми к пожарам: чем больше будет биомасса российских лесов, тем, по логике, чаще они будут гореть.

3. Запрет на экспорт необработанного леса из России, который вступит в полную силу с 1 января следующего года, принят весьма вовремя. Отдельные компании, в том числе иностранные по происхождению, уже начали активно инвестировать в развитие древообрабатывающих производств в нашей стране, и успешно наращивают экспорт:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/putin-zapretil-eksport-lesa-zavalim-evropu-laminatom-612019ee33b2222d5d11704b

Оказывается Россия не просто производит ламинат, это я итак знаю, у меня дома ламинат российский. Но ещё и экспортирует его, причем в Европу, причем в Прибалтику.

«Ведущий производитель деревообрабатывающей отрасли России – компания Kastamonu – усилит присутствие в странах Балтии. В 2021 году планируется значительное увеличение экспорта ламинированных напольных покрытий в Литву.

По итогам 2020 года Kastamonu заняла 5% рынка ламината Литвы. Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству с двумя крупными сетями DIY: Depo (8 магазинов в Латвии и 5 в Литве) и EhituseABC (12 магазинов в Эстонии). Несмотря на развитую конкурентную среду, в этом году, по подсчетам специалистов Kastamonu, компания займет около 10% рынка.» <…>

Но, конечно, Литва это не единственная страна экспорта российского ламината. Kastamonu поставляет ламинированные напольные покрытия в более чем 27 стран мира.

Напомню, что компания является турецкой, но с 2014 года в Елабуге работает крупный завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий. На нем компания выпускает ламинат с 31-го по 33-й класс износоустойчивости и различные виды МДФ-плит, включая влагостойкие и огнестойкие. В ближайшем будущем ожидается также начало выпуска ламината 34-го класса. На сегодняшний день мощность производства Kastamonu составляет 1,05 млн м³ плит МДФ и 45 млн м² ламината в год.

На данный момент компания является крупнейшим в России производителем ламината. Недавно компания запустила уже третью производственную линию на своем заводе в России.

Цикл производства полный – от леса-кругляка и отходов лесопилок, до конечного продукта. Вот этот необработанный лес, экспорт которого будет запрещен в 2022 году, ожидает не отправки в Китай, а переработки в России, и лишь потом отправки на экспорт.