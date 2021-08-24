Мнение: Об иностранных агентах во власти

Ещё одна капля упала, чтобы подточить фундамент нынешнего Режима™. Ещё один скромный шаг в неверном направлении сделан. Иноагентом признан либеральный телеканал «Дождь», осмеливавшийся очень робко оппонировать политике российских властей. Сейчас недовольная и недобитая московская интеллигенция заумно объясняет, почему это непременно приведёт к повторению катастрофы 1991 года чуть раньше или чуть позже – уже в России.

Но на самом деле всё гораздо проще.

Иностранные агенты – это наши скрепы.

Во времена оны иноагенты Рюрик, Синеус и Трувор положили начало государственности в нашей далёкой прародине – Киевской Руси. Их потомки, к слову, правили затем и в Руси Владимирской, а далее в Московской, превратив последнюю в Россию.

Болгаро-византийские иноагенты Кирилл и Мефодий создали русскую письменность. А такой же иноагент, священник из Корсуни Анастас, крестив князя Владимира, положил начало Православию на Руси. Собственно, и вся Православная Церковь поначалу состояла из одних иноагентов, лишь 150 лет спустя начали появляться местные церковные иерархи.

Затем пришёл черёд Востока. Несколько столетий все русские князья были де-юре и де-факто иноагентами, получая легитимизацию своей власти из рук очередного хана Золотой орды и выполняя в его интересах административные функции на местах. Впрочем, иноагенты-ордынцы принесли на Русь курьерскую почту, налоговую систему и государственную статистику. Всё это сильно пригодилось впоследствии при расширении России.

Спустя положенное время Запад взял реванш. Потомок немецкого (прусского, если быть точным) князя Гланда Андрей Камбила, более известный под фамилией-прозвищем Кобыла, стал родоначальником очередной правящей династии: потомок его стал царём в 1613 году. Полтора столетия спустя на императорском престоле восседали уже только иноагенты, в жилах которых текла лишь капелька русской крови.

Между прочим, не так уж и плохо они управляли огромной страной. Стопроцентный иноагент Екатерина II присоединила к России #Крым. Её внук, тоже иноагент Александр I остановил нашествие двунадесяти языков, угрожавшее поставить Россию под полный контроль Запада. Ещё один иноагент, Александр II, в буквальном смысле раскрепостил страну – кстати сказать, рабство в просвещённых #США было отменено двумя годами позднее. И так далее.

Ну а XX век – уже полное торжество иноагентов. Достаточно сказать, что достоверно установленный иностранный агент Владимир Ульянов-Ленин, работавший за германскую денежку, встал у руля того самого государства, где родились все нынешние руководители. А его соратник, польский иноагент Феликс Дзержинский основал как раз ту организацию, из лона которой вышли сегодняшние «борцы» с иноагентами, ревнители «исторической правды» и «духовных скреп».

Если же вспомнить, сколько иноагентов – лиц с двойным гражданством, иностранным видом на жительство, зарубежной недвижимостью и детьми, постоянно проживающими за границей, – обитают ныне в министерских, думских и сенатских коридорах, то поневоле задашься вопросом…

Почему это нынешняя власть так замахнулась на святое – свои основы, истоки, традиции? Или же «свои» иноагенты – это совсем другое ©?

—