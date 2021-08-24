Впервые в мире создана сталь без углерода

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24.08.2021, 21:46, Новости дня
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Вообще-то сталь без углерода – это полный абсурд, отмечают ученые. Ведь фактически сталью-то и называется справ железа с другими компонентами, среди которых углерод занимает первое место. Именно благодаря углероду металл становится твердым. Но…

Специалисты из компании SSAB заявили, что им удалось выплавить металл, ничем не уступающий стали, но не содержащий ни углерода, ни углеродных соединений. Подробности плавки пока неизвестны, ведь это – секрет фирмы.

Зато на SSAB сообщают, что еще до успешного эксперимента договорились с другим автопроизводителем, компанией Volvo, что лет через пять они совместно будут выпускать грузовики именно из новой стали. Также авторы разработки намекнули, что углерод в металле заменен водородом, а сама плавка, которая предполагает достижение высокой температуры, производилась без каких-либо выбросов парниковых газов.



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