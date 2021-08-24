США поблагодарили Украину за эвакуацию людей из Афганистана

“Благодарны нашим великодушным украинским партнерам за эвакуацию афганцев, представителей гражданского общества, репортеров, находящихся в группе риска, вместе со своими гражданами. Неутомимые команды МИД Украины и посольства США в Киеве работают вместе непрерывно, чтобы вернуть больше людей”, – отмечается в сообщении.

Вдячні нашим великодушним * партнерам за евакуацію афганців, представників громадянського суспільства, репортерів, що перебувають у групі ризику, разом зі своїми громадянами. Невтомні команди у @MFA_Ukraine та @USEmbassyKyiv працюють разом безперервно, щоб повернути більше людей. https://t.co/t7viEaxIbD

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2021

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

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