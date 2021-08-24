Телеканал “Дождь” попал в список СМИ-иноагентов из-за получения более €130 тыс. от Евросоюза – минюст РФ

“Телеканал “Дождь” ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. В рамках заключенного договора “Дождь” получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс”, – указали в министерстве.

Росфинмониторинг установил получение телеканалом “опосредованного иностранного финансирования через российские фонды”. Телеканал также систематически распространял материалов иностранных СМИ, получая при этом финансирование от других государств, сказано в сообщении.

“Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании “tvrain.ru” и телеканалом “Дождь” (учредитель ООО Телеканал Дождь) материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента”, – рассказали в минюсте.

Главред “Дождя” Тихон Дзядко написал в Facebook, что у телеканала договор с Евросоюзом и одним “иностранным агентом” – Сахаровским центром, о чем знал Роскомнадзор. По его словам, такой договор в разные годы с ЕС заключали несколько российских СМИ.

https://www.facebook.com/tikhon.dzyadko/posts/10220056844153274

Контекст:

Телеканал “Дождь” стал в РФ “иностранным агентом” 20 августа.

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 18 юрлиц, среди СМИ – “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В списке минюста РФ – 25 физлиц-“иноагентов”.

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