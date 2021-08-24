Названы самые опасные предметы кухонной посуды на российских кухнях

Эксперты назвали самые опасные предметы кухонной посуды, существующие на любой традиционной русской кухне. Материалы, из которых сделана некоторая утварь, могут вызвать целый ряд серьезных заболеваний.

Многие семьи пользуются старой посудой, доставшейся в наследство от бабушек. Однако такая утварь, как оказалось, может нести серьезную угрозу для здоровья. По мнению экспертов, целый ряд материалов, используемых при изготовлении кастрюль, сковород, ковшей и т.п. имеет сугубо определенное назначение и не может применяться для абсолютно всех потребностей. Так, в алюминиевых емкостях нельзя готовить продукты с повышенной кислотностью. К ним относятся фрукты, ягоды, томаты и некоторые другие овощи, а также молоко и блюда с добавлением уксуса.

Популярные у россиян силиконовые формы для выпечки тоже способны нанести немалый вред здоровью. Не всем известно, что при нагревании выше 220 градусов они могут выделять сразу несколько опасных химических веществ, разрушительно действующих на организм.

Как бы ни были красивы доставшиеся в наследство расписные сервизы, созданные еще во времена Советского Союза, они так же могут быть опасны. Дело в том, что в тот период науке еще не было известно о негативных качествах целого ряда материалов. Поэтому есть вероятность, что в глазури, которой раскрашена любимая чашка, присутствуют канцерогены, вызывающие онкологию. Поэтому, как пишет «Слово и дело», следует быть особо внимательными, выбирая посуду и прочую кухонную утварь.