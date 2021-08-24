 

Названы самые опасные предметы кухонной посуды на российских кухнях

24.08.2021, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты назвали самые опасные предметы кухонной посуды, существующие на любой традиционной русской кухне. Материалы, из которых сделана некоторая утварь, могут вызвать целый ряд серьезных заболеваний.
Многие семьи пользуются старой посудой, доставшейся в наследство от бабушек. Однако такая утварь, как оказалось, может нести серьезную угрозу для здоровья. По мнению экспертов, целый ряд материалов, используемых при изготовлении кастрюль, сковород, ковшей и т.п. имеет сугубо определенное назначение и не может применяться для абсолютно всех потребностей. Так, в алюминиевых емкостях нельзя готовить продукты с повышенной кислотностью. К ним относятся фрукты, ягоды, томаты и некоторые другие овощи, а также молоко и блюда с добавлением уксуса.

Популярные у россиян силиконовые формы для выпечки тоже способны нанести немалый вред здоровью. Не всем известно, что при нагревании выше 220 градусов они могут выделять сразу несколько опасных химических веществ, разрушительно действующих на организм.

Как бы ни были красивы доставшиеся в наследство расписные сервизы, созданные еще во времена Советского Союза, они так же могут быть опасны. Дело в том, что в тот период науке еще не было известно о негативных качествах целого ряда материалов. Поэтому есть вероятность, что в глазури, которой раскрашена любимая чашка, присутствуют канцерогены, вызывающие онкологию. Поэтому, как пишет «Слово и дело», следует быть особо внимательными, выбирая посуду и прочую кухонную утварь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Стало известно о планах Минсельхоза заморозить цены на две категории продуктов

05.09 / Мужчина во сне оказался в загробном мире, увидел Бога и приобрел необычные способности

02.08 / Ученые перечислили лучшие типы продуктов для защиты от рака легких

05.09 / Мнение: Свеклосахарные успехи, российские роботы-комбайны и советский импорт зерна

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

07.07 / Доктора позволили Анастасии Заворотнюк быть дома с родными

17.08 / Специалисты назвали ключевые признаки рака кишечника

02.10 / Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко

19.10 / Армия: Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

03.05 / Мнение: Остановка без дороги, Большой Брат в вашем авто и массовые посадки из-за бага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика