 

Ученые рассказали о риске инсульта для людей, проводящих сидя до 8 часов в день

24.08.2021, 21:40, Разное
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Ученые Университета Макмастера в Онтарио в ходе исследования доказали, что люди, проводящие в сидячем положении до 8 часов в день, больше остальных подвержены риску инсульта. Также на вероятность возникновения проблем влияет отсутствие физической активности.
В исследовании изучались данные обследований 143 тысяч жителей Канады возрастом от 40 до 60 лет, которые собирались в течение 12 лет. Отмечается, что у этих людей на момент сбора данных не было инсультов, сердечных заболеваний и рака. Выяснилось, что у 90% испытуемых позднее случился ишемический инсульт, когда происходит блокировка артерии, снабжающая кровью мозг. В случаях отсутствия лечения в данных областях главного органа нервной системы клетки начинают отмирать, так как в них не поступает кислород.

Выяснилось, что чаще других данный недуг переносили люди, которые проводили в состоянии сидя от 8 часов и более в течение дня, а также не занимались спортом. Это объясняется тем, что при сидячем образе жизни ухудшается метаболизм глюкозы и липидов, а также усиливаются воспалительные процессы в организме. Все это негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, что и приводит к проблемам со здоровьем.

Профессор Кэрри Стюарт из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса напомнила о признаках инсульта – слабость в руках и ногах, особенно опасно, если это наблюдается в одной стороне тела, невнятная речь, проблемы со слухом и зрением, внезапная сильная головная боль. Чтобы снизить риск недуга, стоит увеличить физическую активность и отказаться от длительного сидения. Полезными станут 150 минут занятий спортом средней интенсивности в неделю.

Источник: www.e-vesti.ru



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