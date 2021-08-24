Иосиф Пригожин пожаловался на затрудненное дыхание после коронавируса

Иосиф Пригожин, находясь в Женеве. решил заняться восстановлением работы легких после перенесенного коронавируса. Продюсер пожаловался на одышку, затрудненное дыхание и лишний вес, мешающий ему выполнять физические нагрузки.

Иосиф Пригожин опубликовал видеоролик, на котором совершает пешую прогулку по склону на фоне местных парков. Спокойно разговаривать у продюсера не получилось, так как во время ходьбы появилась одышка. Также супруг Валерии призвал всех вакцинироваться, чтобы защититься от инфекции и предотвратить появление осложнений после недуга.

Фанаты принялись писать слова поддержки в адрес Пригожина, желая ему скорее восстановить здоровье. Некоторые поделились своими историями «встречи» с недугом и возникших осложнениях.